"Уфа" намерена подписать вратаря и защитника к началу второго сбора

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб планирует подписать контракты с вратарем и центральным защитником к 26 января. В воскресенье "Уфа" завершила первый сбор, который прошел на Кипре. Второй сбор состоится там же и начнется 26 января.

– Центральный защитник и вратарская позиция, как уже говорил, самые актуальные вопросы для нас сейчас, – цитирует ТАСС Газизова. – Что касается центрального защитника, нам бы хотелось, чтобы он появился уже в начале второго сбора. Переговоры мы провели, сейчас вопросы только в деталях. Если все пройдет, как мы хотим, к 26-му числу он появится в команде.

Наверное, в начале второго сбора все решится по вратарской линии. Речь идет о подписании без просмотра. Уровень игрока таков, что просмотр потребоваться не должен.