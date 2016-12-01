"Уфа" на матче с "Томью" установит новогоднюю елку и угостит болельщиков чаем и кашей

"Уфа" на матче 17-го тура чемпионата России против "Томи" установит на домашнем стадионе новогоднюю елку. Болельщикам, решившим посетить игру, предоставят горячие чай и кашу. Встреча состоится в Уфе 5 декабря, в день матча ожидается мороз до -17 градусов.

- Мы пытаемся как-то привязать этот матч к новогодним праздникам уже, мы и елку поставим на стадионе, будем разыгрывать призы под елкой, можно будет записать пожелания футболистам, - цитирует "Р-Спорт" главу пресс-службы уфимцев Сергея Тыртышного. - Мы играем в будний день в 15.00 по местному времени исключительно по погодным условиям. Понимаем, что тут уж не до болельщиков. Хотя упрекают клубы, что они недостаточное внимание уделяют болельщикам. Мы предоставим им чай, кашу.

Нужно понимать, что если футбол превратился в зимний вид спорта, болельщик идет на такие забавы исключительно либо приняв горячительные напитки, либо на короткий промежуток времени – скатиться с горки, а потом опять уйти в теплое помещение, но 2 часа стоять на морозе, да еще и с маленькими детьми – это просто нереально.