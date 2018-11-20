"Уфа" может построить 15-тысячный крытый стадион

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что у команды может появиться новый крытый стадион вместимостью 15 тысяч. Клуб проводит домашние матчи на стадионе "Нефтяник", который был построен в 1967 году и реконструирован в 2015-м.

- Вернемся к этому вопросу после Нового года, пока еще рано что-то говорить, - цитирует "РИА Новости" Газизова. - Мы склоняемся к тому, что новая арена будет крытой, а ее вместимость составит 15 тысяч зрителей. Такой вариант наиболее оптимален для "Уфы".