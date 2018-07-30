"Уфа" - "Локомотив": Вилков не назначил пенальти в ворота гостей

На 53-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" - "Локомотив" арбитр Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

В том моменте Алексей Миранчук в своей штрафной площади толкнул соперника в спину руками, не дав ему добраться до мяча. Вместо 11-метрового удара судья назначил угловой. (Александр БОБРОВ)

53-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

53-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

53-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

53-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

53-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

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"Уфа" – "Локомотив": Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей