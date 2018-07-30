"Уфа" – "Локомотив": судьи ошиблись, определив офсайд у Эдера

На 15-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" – "Локомотив" грубо ошибся первый ассистент Владимир Миневич, определив положение "вне игры" у нападающего гостей Эдера. В том эпизоде в момент паса партнера форвард, в отличие от четырех других игроков "Локо", не находился за линией офсайда.

Однако Миневич дал соответствующий сигнал арбитру Михаилу Вилкову, поднял флаг, и судья остановил игру. Эдер отправил мяч в ворота уже после свистка, потому гол и не был засчитан. (Александр БОБРОВ)​

15-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

15-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

15-я минута матча "Уфа" - "Локомотив".

"Уфа" – "Локомотив": Вилков правильно не назначил пенальти в ворота гостей