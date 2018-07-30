"Уфа" - "Локомотив": После поражения в Суперкубке России Семин вернул Фарфана в "старт"

Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Юрием Семиным определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против "Уфы". По сравнению со стартовым составом на матч за Суперкубок России против ЦСКА (0:1 - д.в.) железнодорожники произвели одну замену - с первых минут на поле газона "Нефтяник" выйет нападающий Джефферсон Фарфан, полузащитник Антон Миранчук остался в запасе.

Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Миронов, Куликов,Тугарев.

"Уфа" – "Локомотив": чемпионата России по футболу, 30 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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