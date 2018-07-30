"Уфа" - "Локомотив": пенальти заработал неудаленный Игбун

На 90+3-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" - "Локомотив" (0:0) правильно поступил арбитр Михаил Вилков, назначив пенальти в ворота гостей за фол Гильерме. Любопытно, что заработал 11-метровый удар Игбун, которого 15 минутами ранее судья ошибочно не удалил с поля. (Александр БОБРОВ)

"Уфа" - "Локомотив": Вилков не назначил пенальти в ворота гостей//

Вилков не удалил игрока "Уфы"//

Вот это концовка! "Уфа" и "Локомотив" сыграли вничью

Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".

Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".