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"Уфа" - "Локомотив": пенальти заработал неудаленный Игбун

Момент из игры "Уфа" - "Локомотив". Момент из игры "Уфа" - "Локомотив". Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".

На 90+3-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" - "Локомотив" (0:0) правильно поступил арбитр Михаил Вилков, назначив пенальти в ворота гостей за фол Гильерме. Любопытно, что заработал 11-метровый удар Игбун, которого 15 минутами ранее судья ошибочно не удалил с поля. (Александр БОБРОВ)

"Уфа" - "Локомотив": Вилков не назначил пенальти в ворота гостей//
Вилков не удалил игрока "Уфы"//
Вот это концовка! "Уфа" и "Локомотив" сыграли вничью

Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
Момент из игры "Уфа" - "Локомотив".
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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