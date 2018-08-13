"Уфа" – "Краснодар": Игнатьев – в атаке "быков" в первом матче после ухода Смолова

Стали известны стартовые составе "Уфы" и "Краснодара" на очный матч 3-го тура чемпионата России. Единственным нападающим в составе хозяев будет Силвестр Игбун. У гостей, для которых этот матч станет первым после ухода в "Локомотив" Федора Смолова, роль единственного нападающего выполнит Иван Игнатьев.

Составы команд:

"Уфа": Беленов – Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару – Пауревич, Обляков, Ванек, Карп – Игбун;

Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи;

"Краснодар": Крицюк – Мартынович, Самбрано, Спайич – Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон – Игнатьев;

Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.

"Уфа" - "Краснодар": РПЛ, 3-й тур, 13 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.30 (время московское)