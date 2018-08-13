"Уфа" - "Краснодар": котировки букмекеров

В понедельник, 13 августа, в Уфе пройдет матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и "Краснодаром". Игру принимает стадион "Нефтяник". Начало встречи – 17.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Уфы" на успех с коэффициентом 3,48, а "Краснодара" – 2,38. Ничья оценивается с коэффициентом 3,05.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Уфа" - "Краснодар": РПЛ, 3-й тур, 13 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.30 (время московское)