"Уфа" и "Ростов" голов не забили

"Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" в матче 11-го тура чемпионата России – 0:0. Команда Виктора Гончаренко имела множество голевых моментов, но не смогла пробить Сослана Джанаева. "Ростов" набрал 17 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У "Уфы" в активе стало 13 баллов и девятое место.
Отметим, что "Ростов" не может забить в премьер-лиге второй матч подряд (в предыдущем туре команда Ивана Данильянца уступила "Спартаку" со счетом 0:1).
В следующем туре "Уфа" на выезде сыграет с "Арсеналом", а "Ростов" с "Амкаром".
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Уфа" – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0
"Уфа": Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Стоцкий, Засеев, Ванек (Игбун, 68), Обляков (Марсинью, 81), Живоглядов, Фатаи, Абдулавов (Кротов, 21).
"Ростов": Джанаев, Байрамян, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Нобоа, Препелицэ, Эззатоллахи (Азмун, 78), Думбья (Полоз, 59), Григорьев (Ерохин, 62).
Предупреждения: Фатаи, 41. Стоцкий, 45+2. Ванек, 46. Папа Гуйе, 72.
Судьи: ТУРБИН. Кобзев (все Москва), Глот (Ярославль).
22 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
ростовский свин
ну уфа во первых очень неплоха в этом сезоне и по заказу не многие там выиграют. ну а во вторых произошла солидная ротация состава - отдых был необходим после напряженного графика - игры сборных - а у ростова помойму 9 сборников - прошу заметить.rotor23 - у вас там в волгоградском дне или точнее очке -больше чтоли ???)))) во вторых матч со спамом - потом лч - естественно основе нужен отдых. к следующей игре ростов будет в таком же порядке как и в играх с цска и спартаком. и продолжит борьбу за медали.
17:31
resifi
Ростов просто отскочил! пусть скажут спасибо Саслану!
17:03
werder63
Сенсация! Ростов отбился от Уфы! Третий матч не забил, но и не пропустил!Есть шансы на первую восьмерку))
16:54
sergant89
После победы над армейцами некоторые Ростов сразу в призеры записали. Типа первым будет Спам или Зенит а вторым Ростов. На самом деле с такой игрой Ростов не поднимется в тройку лидеров, если из нее сам никто не сольется. Ростов теряет и будет терять очки с середняками как Уфа и даже аутсайдерами, потому что стабильно побеждать эта команда не может - нет ни сил ни опыта.
16:51
fanattagan
Игрой не похвастаешься, но перелет, 2 суток на восстановление и 4 игрока из основы в старте. Хорошо, что есть Сослан. В Перми будет попроще.
16:38
fanattagan
rotor23, после Песчанокопского не болит? Сиди и молчи.
16:35
ЗосяРанец
Похоже мясные чувствуют на сколько рыльце в пушку, вторую неделю уже Ростов грязью поливают, чтобы самим чище казаться. PS А результат норм, Ростов же вторым составом играл.
16:34
feefaa
тебе подсказать, где твое дно? ротор23
16:30
Alexis33
опять судья виноват? ну это ничего ,главное,что ростов как команда сильнее! а место в таблице,оно не важно,главное,что Ростов не вылетит,вот настоящая задача для Дна
16:30
rotor23
растофское Дно не смогло 3 очка взять
16:26