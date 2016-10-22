"Уфа" и "Ростов" голов не забили

"Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Ростовом" в матче 11-го тура чемпионата России – 0:0. Команда Виктора Гончаренко имела множество голевых моментов, но не смогла пробить Сослана Джанаева. "Ростов" набрал 17 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У "Уфы" в активе стало 13 баллов и девятое место.

Отметим, что "Ростов" не может забить в премьер-лиге второй матч подряд (в предыдущем туре команда Ивана Данильянца уступила "Спартаку" со счетом 0:1).

В следующем туре "Уфа" на выезде сыграет с "Арсеналом", а "Ростов" с "Амкаром".

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Уфа" – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

"Уфа": Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Стоцкий, Засеев, Ванек (Игбун, 68), Обляков (Марсинью, 81), Живоглядов, Фатаи, Абдулавов (Кротов, 21).

"Ростов": Джанаев, Байрамян, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Нобоа, Препелицэ, Эззатоллахи (Азмун, 78), Думбья (Полоз, 59), Григорьев (Ерохин, 62).

Предупреждения: Фатаи, 41. Стоцкий, 45+2. Ванек, 46. Папа Гуйе, 72.

Судьи: ТУРБИН. Кобзев (все Москва), Глот (Ярославль).

22 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".