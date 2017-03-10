"Уфа" и "Крылья Советов" забили четыре мяча на двоих, "Рубин" не смог обыграть "Оренбург" в молодежном турнире

"Рубин" на своем поле не смог обыграть "Оренбург" в матче 19-го тура молодежного первенства России – 1:1.

В другом матче тура "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Крыльями Советов" – 2:2.

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19-й тур

"Рубин" (Казань) – "Оренбург" – 1:1 (1:0)

Голы: Макеев, 17 (1:0). Шогенов, 77 (1:1).

Судья: Матвеев (Иваново).

10 марта. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".

"Уфа" – "Крылья Советов" (Самара) – 2:2 (1:1)

Голы: Криворог, 19 (1:0). Сланко, 42 (1:1). Набатов, 55 (1:2). Кутлусурин, 68 (2:2).

Судья: Кисель (Москва).

10 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".