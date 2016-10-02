"Уфа" и "Амкар" сыграли вничью в матче 9-го тура премьер-лиги. Оба мяча были забиты игроками хозяев после перерыва. Счет открыл нападающий хозяев Кехинде Фатаи, а полузащитник Дмитрий Стоцкий поразил свои ворота.

"Уфа" набрала 12 очков и догнала "Анжи" и "Краснодар" (8 игр), а "Амкар" (16 баллов) сравнялся с "Зенитом", который в следующем матче тура примет "Спартак".

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9-й тур

"Уфа" – "Амкар" (Пермь) – 1:1 (1:1)

Голы: Фатаи, 52 (1:0). Стоцкий, 75 - в свои ворота (1:1).

"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Стоцкий, Безденежных, Засеев (Марсинью, 80), Сысуев (Кротов, 63), Фатаи (Абдулавов, 88), Игбун.

"Амкар": Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Огуде, Комолов (Баланович, 64), Бодул (Йовичич, 81), Шиндер (Салугин, 57).

Предупреждения: Игбун, 53. Гол, 90+3.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Кудрявцев (оба Санкт-Петербург), Березнев (Ростов-на-Дону).

2 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" – "Амкар"