"Уфа" и "Амкар" обменялись голами

В матче 23-го тура чемпионата России "Уфа" в гостях сыграла вничью с "Амкаром" – 1:1. Счет открыл полузащитник пермского клуба Януш Гол, отправив мяч в свои ворота. Команда Гаджи Гаджиева смогла отыграться лишь на 89-й минуте усилиями нападающего Дарко Бодула.

"Уфа" и "Амкар" набрали по 33 очка и занимают 6-е и 7-е место в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Уфа" – 1:1 (0:1)

Голы: Гол, 35 – в свои ворота (0:1). Бодул, 89 (1:1).

"Амкар": Хомич, Милькович (Костюков, 80), Конде, Зайцев, Занев, Гиголаев, Гол (Гасилин, 69), Огуде, Комолов (Баланович, 74), Бодул, Прокофьев.

"Уфа": Беленов, Стоцкий (Сухов, 67), Живоглядов, Никитин, Аликин, Йокич, Засеев (Пуцко, 77), Пауревич, Обляков (Зубарев, 85), Безденежных, Фатаи.

Предупреждения: Аликин, 41. Беленов, 87. Никитин, 90+2.

Судьи: МОСКАЛЕВ. Суховерхов (все Воронеж), Кобзев (Москва).

15 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" – "Уфа"