"Уфа" хочет поменяться кругами с несколькими соперниками в следующем сезоне

"Уфа" планирует поменяться кругами с рядом соперников в следующем сезоне, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Это вызвано желанием, чтобы команда играла в комфортных условиях.

- Мы будем в этом плане смотреть, изучим особенно последние игры и начало весенних матчей и обязательно с коллегами будем меняться. Они уже вопросы задают, - цитирует гендиректора ТАСС. - Нам желательно не играть дома в начале весны, потому что в Уфе может быть любая погода, и в конце ноября - декабре, играть в южных краях. Календарь сложный - в начале играем с чемпионом страны, потом предстоят тяжелые игры. Мы в это время также стартуем в Лиге Европы: когда-то этот опыт надо приобретать, поэтому мы двигаемся, готовимся к чемпионату и еврокубку и надеемся, что у нас все получится.

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