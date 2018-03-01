"Уфа" готовится к матчу с "Динамо" в суровых условиях. Фото

Игроки "Уфы" проводят подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России против "Динамо". Футболисты занимаются на поле, частично покрытом снегом.
Сейчас в Уфе около "-13" градусов.
Встреча "Уфа" – "Динамо" состоится 4 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. На время начала матча ожидается от "-7" до "-10" градусов.
osshulgin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:00
MacPhisto
Надо переносить матч.
13:42