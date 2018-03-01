"Уфа" готовится к матчу с "Динамо" в суровых условиях. Фото

Игроки "Уфы" проводят подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России против "Динамо". Футболисты занимаются на поле, частично покрытом снегом.

Сейчас в Уфе около "-13" градусов.

Встреча "Уфа" – "Динамо" состоится 4 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. На время начала матча ожидается от "-7" до "-10" градусов.