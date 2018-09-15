"Уфа" - ЦСКА: Обляков сыграет против "Уфы" с первых минут

Стали известны составы команд на матч 7-го тура российской премьер-лиги "Уфа" – ЦСКА. В составе гостей с первых минут выйдет Иван Обляков, который перешел в состав армейцев в летнее трансферное окно из уфимского клуба.
"Уфа": Беленов – Табидзе, Неделчару, Аликин – Сухов, Живоглядов, Пауревич, Салатич – Бизяк, Сысуев, Типль.
Наш состав на #УфаЦСКА pic.twitter.com/binP4qhv8q– ФК УФА (@UfaFc) 15 сентября 2018 г.
ЦСКА: Акинфеев – Чернов, Магнуссон, Бекао – Набабкин, Влашич, Ахметов, Фернандес, Обляков – Эрнандес, Чалов.
Состав армейцев на #УфаЦСКА! Обляков в старте на Нефтянике, но в этот раз – уже против Уфы pic.twitter.com/aMlzNTuW2y– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 сентября 2018 г.
"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, 15 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 мск