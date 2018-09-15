15:25 | Футбол — РПЛ

"Уфа" - ЦСКА: Обляков сыграет против "Уфы" с первых минут

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Стали известны составы команд на матч 7-го тура российской премьер-лиги "Уфа"ЦСКА. В составе гостей с первых минут выйдет Иван Обляков, который перешел в состав армейцев в летнее трансферное окно из уфимского клуба.

"Уфа": Беленов – Табидзе, Неделчару, Аликин – Сухов, Живоглядов, Пауревич, Салатич – Бизяк, Сысуев, Типль.

ЦСКА: Акинфеев – Чернов, Магнуссон, Бекао – Набабкин, Влашич, Ахметов, Фернандес, Обляков – Эрнандес, Чалов.

Уфа – ЦСКА

"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, 15 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 мск

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