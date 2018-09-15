"Уфа" - ЦСКА: гости забили в концовке тайма

ЦСКА открыл счет на второй добавленной минуте в концовке первого тайма матча 7-го тура РПЛ против "Уфы".

Нападающий Федор Чалов с передачи Мариу Фернандеса отправил мяч в дальний угол ворот Александра Беленова.

Все о чемпионате России - здесь