17:17 | Футбол — РПЛ

"Уфа" - ЦСКА: гости забили в концовке тайма

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ЦСКА открыл счет на второй добавленной минуте в концовке первого тайма матча 7-го тура РПЛ против "Уфы".

Нападающий Федор Чалов с передачи Мариу Фернандеса отправил мяч в дальний угол ворот Александра Беленова.

Уфа - ЦСКА

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