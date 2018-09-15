"Уфа" – ЦСКА: арбитр Лапочкин получит "двойку"

Арбитр Сергей Лапочкин допустил серьезную ошибку на 71-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Уфа" – ЦСКА (0:3), не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В непростом для оценки эпизоде судья не заметил, что на Жамалетдинове был совершен фол в штрафной площади уфимцев – соперник наступил ему на ногу.

По данным "СЭ", за такую ошибку инспектор Юрий Чеботарев снизит Лапочкину оценку. Рефери получит "неуд" – видимо, 7,9 балла – и пропустит один или два тура. Стоит отметить, что на 61-й минуте арбитр принял верное решение, не назначив пенальти в ворота ЦСКА. (Александр БОБРОВ)​

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