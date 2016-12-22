16:43 22 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" будет финансироваться на дивиденды от "Соды"

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"Уфа" будет финансироваться на дивиденды от "Башкирской содовой компании", утверждает "Коммерсант-Башкортостан". Госпакет акций этой компании (38 процентов) будет приватизирован ОАО "Региональный фонд Республики Башкортостан. На сегодня в "Региональный фонд" передано около 19 процентов акций, и на этот пакет уже получены дивиденды в размере 1,2 миллиарда рублей.

Из этих денег 900 миллионов будет перечислено в "Фонд социальных целевых программ" на поддержку республиканского спорта, а именно футбола и хоккея. Предполагается, что из этих средств будет финансироваться и футбольный клуб "Уфа", т.е. БСК станет фактически основным спонсором клуба.





 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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grroznyi85

Толку то от этого финансирования? Если 900 миллионов будет тратится и на хоккей и на футбол, то "Уфе" не так много перепадет. Все равно нужен титульный спонсор команде.

20:12 22 декабря

Slim Taller

Лучше от водки а не от соды.

17:08 22 декабря

баламошка

Главное, чтоб соду не нюхали, как Ерёменко.

16:56 22 декабря

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