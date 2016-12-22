"Уфа" будет финансироваться на дивиденды от "Соды"

"Уфа" будет финансироваться на дивиденды от "Башкирской содовой компании", утверждает "Коммерсант-Башкортостан". Госпакет акций этой компании (38 процентов) будет приватизирован ОАО "Региональный фонд Республики Башкортостан. На сегодня в "Региональный фонд" передано около 19 процентов акций, и на этот пакет уже получены дивиденды в размере 1,2 миллиарда рублей.

Из этих денег 900 миллионов будет перечислено в "Фонд социальных целевых программ" на поддержку республиканского спорта, а именно футбола и хоккея. Предполагается, что из этих средств будет финансироваться и футбольный клуб "Уфа", т.е. БСК станет фактически основным спонсором клуба.











