УЕФА составил символическую сборную РФПЛ 2017 года из молодых игроков

УЕФА составил символическую сборную из молодых игроков, ярко проявивших себя в 2017 году в чемпионате России. В команде собраны игроки не старше 22 лет.

Вратарь: Матвей Сафонов, "Краснодар", 18 лет

В 20 стартовых турах за 16 клубов премьер-лиги сыграло 28 голкиперов. Сафонов – самый младший из них, в феврале воспитаннику "Краснодара" исполнится 19. Но в его послужном списке уже есть полный матч на профессиональном уровне. В ночь перед домашней игрой с "Амкаром" у Андрея Синицына поднялась температура, и тренерский штаб "быков" решил не рисковать здоровьем основного вратаря. Вчерашний дублер отыграл уверенно, совершил несколько сейвов, правда, остаться "сухим" не смог, в концовке встречи пропустив после мощного удара с лета.

Правый защитник: Алексей Грицаенко, "Краснодар", 22 года

Уроженец Владивостока оказался в "Краснодаре" только летом, а с середины октября провел без замен все игры чемпионата, отметившись эффектным голом в декабрьской встрече с "Амкаром" (3:1). Номинально он центральный защитник, но свой первый матч в премьер-лиге, в гостях против "Спартака", провел именно на правой бровке. К слову, год назад юноша, удачно сыграв за сборную ФНЛ, едва не пополнил ряды красно-белых. Подпиши он контракт, наверняка выступал бы за "Спартак-2", а сегодня о Грицаенко уже говорят как о кандидате в сборную России.

Центральный защитник: Никита Чернов, "Урал", 21 год

В 2015-м воспитанник ЦСКА вошел в историю – сыграл за национальную команду России, не проведя ни минуты в матчах чемпионата. Потом были командировки в "Балтику" и "Енисей". В премьер-лиге Чернов дебютировал лишь в сентябре прошлого года. Сегодня он основной центральный защитник "Урала" и молодежной сборной. В армейском клубе футболиста не списывают со счетов – красно-синие вправе вернуть его из Екатеринбурга, не дожидаясь конца сезона, когда истечет срок аренды.

Центральный защитник: Егор Сорокин, "Рубин", 22 года

Он долго не попадал в "основу" казанцев, пробовал силы в Казахстане. Осенью прошлого года габаритный футболист (рост – 190 см) сумел-таки ощутить себя игроком стартового состава. Вместе с опытными Рагнаром Сигурдссоном и Владимиром Гранатом юноша образовал тройку центральных защитников "Рубина".

Левый защитник: Михаил Лысов, "Локомотив", 19 лет

Полгода назад о нем знали разве что поклонники дубля железнодорожников. Тинейджер стремительно ворвался в число основных игроков, стал все чаще появляться на левой бровке, где привыкли видеть Виталия Денисова. Лысов охотно подключается к атакам, а на официальном сайте клуба и вовсе фигурирует как нападающий. В десяти матчах РФПЛ он отметился двумя голевыми передачами, уверенно смотрелся в Лиге Европы.

Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов, "Локомотив", 21 год

Баринов второй сезон пытается закрепиться в основном составе "Локо". Получается с переменным успехом. В июле-августе он стабильно появлялся с первых минут, забил "Спартаку" в победном матче (4:3). В последнее время триумфатор юношеского Евро-2013 довольствуется выходами на замену, картины не портит. Юрий Семин не планирует расставаться с техничным футболистом, который способен сыграть и опорного, и центрального хавбека, и даже защитника.

Правый полузащитник: Аяз Гулиев, "Анжи", 21 год

В "Спартаке", где Гулиев занимался с пяти лет, он пока не получал шанса (вторая команда не в счет). Как и большинство красно-белых сверстников, полузащитник согласился на аренду – весь прошлый год игрок провел в "Анжи". И пусть дела у махачкалинцев не ладятся, Гулиев для своего возраста выглядит весьма неплохо. В частности, в октябре он забил победный мяч "Арсеналу" (3:2).

Центральный полузащитник: Иван Обляков, "Уфа", 19 лет

Воспитанник "Зенита" уже в 17 лет заслужил полноценный контракт с башкирцами. В прошлом сезоне он забил "Спартаку", в текущем огорчил "Ахмат" и "Амкар". Обляков давно на карандаше у Станислава Черчесова. Определяя лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года (премия "Первая пятерка") рулевой сборной России поставил на первое место именно хавбека "Уфы".

Левый полузащитник: Александр Зуев, "Ростов", 21 год

Александр Зуев был переведен из спартаковского дубля в "основу" еще при Валерии Карпине. Теперь учитель и ученик воссоединились на берегах Дона. В первой части сезона Зуев пропустил лишь три матча, в июле забил "Амкару" (1:0), в декабре организовал гол в ворота "Уфы" (1:0).

Нападающий: Иван Игнатьев, "Краснодар", 19 лет

Скорострельность этого игрока не знает границ! Он является лучшим бомбардиром молодежного первенства России (и прошлого, и нынешнего), а также Юношеской лиги УЕФА. В августе Игнатьев ярко дебютировал в чемпионате – отметился победным голом "Ахмату", а затем забил "Црвене Звезде" в квалификации Лиги Европы.

Нападающий: Федор Чалов, ЦСКА, 19 лет

Та самая "Первая пятерка", не покорившись Облякову, досталась его партнеру по молодежной сборной России. Чалов заслужил награду за подвиги первой половины года. Тогда он регулярно появлялся в основе ЦСКА, наколотив полдюжины мячей. Ныне армеец переживает "синдром второклассника" – в чемпионате играет редко, не забивая вообще.