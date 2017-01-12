УЕФА: РФПЛ - седьмая лига по рыночной стоимости игроков

УЕФА опубликовал отчет за финансовый год, который совпадает с сезоном-2015/16, сообщает пресс-служба союза. По оценке аналитиков организации, суммарная рыночная стоимость игроков, выступавших в прошлом сезоне в РФПЛ, составляет 895 миллионов евро. Это седьмой показатель среди всех европейских лиг. ФНЛ по стоимости игроков занимает 48-е место.

Лидирует по этому показателю английская премьер-лига - 4,4 миллиарда евро. Далее идут чемпионат Испании (3,25 миллиарда евро), серия А (2,575), бундеслига (2,38), чемпионат Франции (1,56) и чемпионат Турции (947 миллинов евро).