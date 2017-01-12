02:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА: РФПЛ - седьмая лига по рыночной стоимости игроков

0
0
0

УЕФА опубликовал отчет за финансовый год, который совпадает с сезоном-2015/16, сообщает пресс-служба союза. По оценке аналитиков организации, суммарная рыночная стоимость игроков, выступавших в прошлом сезоне в РФПЛ, составляет 895 миллионов евро. Это седьмой показатель среди всех европейских лиг. ФНЛ по стоимости игроков занимает 48-е место.

Лидирует по этому показателю английская премьер-лига - 4,4 миллиарда евро. Далее идут чемпионат Испании (3,25 миллиарда евро), серия А (2,575), бундеслига (2,38), чемпионат Франции (1,56) и чемпионат Турции (947 миллинов евро).

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ