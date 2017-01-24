УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко 2 марта

УЕФА рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко 2 марта, сообщает пресс-служба организации. Причем ранее на сайте союза появилась новость о том, что слушания состоятся 3 марта. Но через несколько часов запись была исправлена.
Изначально предполагалось, что слушания по делу футболиста пройдут именно 2 марта.
Напомним, что 29-летний хавбек был дисквалифицирован на два года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. Отстранение вступило в силу с октября 2016 года.
Сергей Овчинников: "Еременко? Мы все иногда допускаем ошибки" //
Федор Смолов: "Надеюсь, Еременко скостят дисквалификацию" //
Виктор Гончаренко: "Еременко очень-очень скучает по команде и игре" //
Нелля Еременко: "Рома закончит карьеру? Не та фамилия!"
EVIL915
konoval___20:11/// Не нужно писАть так, что "у кого-то плохо, а у нас хорошо"... Может всех коснуться. Я за КС болею, но не равнодушен к добротным игрокам. У человека ЧП. Мы не знаем, до сих пор в чём причина... Под коксом, по моему мнению, как играл Ерёменко, вряд ли у кого получится... Давайте подождём. Хороший ведь парень и футболист...
23:48 24 января
konoval
Я только одного не понимаю, а с чего апеллировать? В крови игрока найдены следы наркотического препарата. Еременко хочет доказать, что кокаин попал в его организм без его ведома? Это как, с лекарственным препаратом? ------------------------- В настоящее время из-за высокой токсичности кокаин применяют ограничено. Им пользуются только изредка как поверхностным анестетиком для местной анестезии конъюнктивы и роговицы (1 - 3 % растворы), слизистых оболочек полости рта, носа, гортани (2 - 5 %), для анестезии пульпы зуба. ------------------------- ------ Зубы разболелись или конъюнктивит случился? А мож кокс ему посыпали в нос во время сна? О чем разговоры вообще? Какая, на хрен, апелляция?
20:11 24 января
Valdemarson
Der schwein ------------------ Для борбы со стрессом помогает кокаин ))))) 19:38 ______________ по себе знаешь?
20:10 24 января
Der schwein
EVIL915 Эти переносы и для Ерёменко - очередной стресс! Сказали, что будешь сидеть, и он бы подумал, чем два года заниматься... Неопределённость - хуже всего. 19:29----------------------- Для борбы со стрессом помогает кокаин )))))
19:38 24 января
EVIL915
Эти переносы и для Ерёменко - очередной стресс! Сказали, что будешь сидеть, и он бы подумал, чем два года заниматься... Неопределённость - хуже всего.
19:29 24 января
EVIL915
Апелляция все переносится и переносится... В марте напишут про июнь и т.д. Жаль Ромку....
19:26 24 января
kaduly
Конечно надо простить и компенсацию батон с кокаином
19:01 24 января