УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко 2 марта

УЕФА рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко 2 марта, сообщает пресс-служба организации. Причем ранее на сайте союза появилась новость о том, что слушания состоятся 3 марта. Но через несколько часов запись была исправлена.

Изначально предполагалось, что слушания по делу футболиста пройдут именно 2 марта.

Напомним, что 29-летний хавбек был дисквалифицирован на два года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. Отстранение вступило в силу с октября 2016 года.

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