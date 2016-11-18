УЕФА попросил ФИФА распространить дисквалификацию Еременко на все турниры

Представитель Международной федерации футбола подтвердил, что УЕФА обратился в ФИФА с просьбой распространить санкцию, примененную к Роману Еременко, на все соревнования, проходящие в мире. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

"Председатель дисциплинарного комитета ФИФА рассмотрит эту просьбу. Решение будет объявлено в установленном порядке", – говорится в сообщении, полученном "СЭ" из ФИФА. (Александр БОБРОВ)