19:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА попросил ФИФА распространить дисквалификацию Еременко на все турниры

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Представитель Международной федерации футбола подтвердил, что УЕФА обратился в ФИФА с просьбой распространить санкцию, примененную к Роману Еременко, на все соревнования, проходящие в мире. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

"Председатель дисциплинарного комитета ФИФА рассмотрит эту просьбу. Решение будет объявлено в установленном порядке", – говорится в сообщении, полученном "СЭ" из ФИФА. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Комс

Стоп, наркотик... Наркомано стоп)))

20:21

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