УЕФА пока не прислал Еременко мотивировочную часть

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, рассказал "СЭ", что УЕФА пока не присылал мотивировочную часть по делу футболиста. Также он отметил, что не знает, когда стоит ожидать документы. Напомним, что 2 марта УЕФА отклонил апелляцию Еременко о сокращении срока 2-летней дисквалификации. Сам футболист намерен подать апелляцию в CAS.
В середине марта в УЕФА сообщали, что мотивировочная часть будет направлена на следующей неделе. (Сергей АСТАХОВ)
Slim Taller
Потом выяснится,что отправляли.Да и неизвестно ничего по срокам.Может,в течение месяца положено отправлять или ещё чего.
13:27
WildCat-2k
А чего они тянут то?! В чем проблема за месяц передать текст документа который уже существует?!
12:46