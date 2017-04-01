УЕФА пока не прислал Еременко мотивировочную часть

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, рассказал "СЭ", что УЕФА пока не присылал мотивировочную часть по делу футболиста. Также он отметил, что не знает, когда стоит ожидать документы. Напомним, что 2 марта УЕФА отклонил апелляцию Еременко о сокращении срока 2-летней дисквалификации. Сам футболист намерен подать апелляцию в CAS.

В середине марта в УЕФА сообщали, что мотивировочная часть будет направлена на следующей неделе. (Сергей АСТАХОВ)

УЕФА не простил Еременко. Игрок идет в CAS