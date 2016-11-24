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УЕФА пока не обладает новой информацией по "делу Еременко"

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Сегодня в ответ на вопрос "СЭ", отправлена ли мотивировочная часть по "делу Романа Еременко" в ЦСКА и самому полузащитнику, в УЕФА ответили, что на данный момент никакой новой информации нет. Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Наказание действует с 6 октября и может быть обжаловано в течение трех дней после того, как в распоряжении футболиста окажется мотивировочная часть вердикта КЭДК. (Александр БОБРОВ)

Еременко, как Марадона: вне игры за кокаин

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