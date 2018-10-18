УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках

УЕФА принял решение отстранить "Рубин" от участия в еврокубках на один сезон, сообщает пресс-служба союза. Клуб не сможет принять участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если квалифицируется в еврокубки в течение двух сезонов.

Наказание вынесено на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов. "Рубин" может его обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

В мае 2014 года "Рубин" был оштрафован УЕФА на 6 миллионов евро за нарушение финансового fair play. Последний раз клуб участвовал в еврокубках в сезоне-2015/16 и не смог преодолеть групповой турнир Лиги Европы.

В прошлом сезоне "Рубин" стал десятым в чемпионате России. После 10 туров текущего сезона подопечные Курбана Бердыева занимают пятое место в турнирной таблице, дающее право участия в Лиге Европы.