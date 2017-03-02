УЕФА опубликует решение по апелляции Еременко в пятницу или в начале следующей недели

Решение апелляционного комитета УЕФА по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко на его двухлетнюю дисквалификацию будет опубликовано в пятницу или в начале следующей недели. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя пресс-службы УЕФА, слушание комитета в настоящий момент еще идет, и сегодня решение опубликовано не будет.

Заседание апелляционного комитета началось в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что в сентябре прошлого года Еременко проходил допинг-контроль после двух матчей ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов: против "Байера" и "Тоттенхэма". В начале октября стало известно о том, что УЕФА отстранил хавбека от любой футбольной деятельности.

18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста.