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УЕФА не определил дату заседания КЭДК по "делу Еременко"

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Вслед за Аланом ДЗАГОЕВЫМ ЦСКА потерял и Романа ЕРЕМЕНКО.Еременко попал в офсайд

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не готовы назвать дату заседания контрольного, этического и дисциплинарного комитета, на котором будет рассмотрено дело Романа Еременко.

"На данном этапе мы не располагаем никакой информацией", – сообщили в УЕФА в ответ на запрос "СЭ".

Напомним, что полузащитник сборной Финляндии и ЦСКА на месяц отстранен от участия в матчах за национальную команду и клуб. При этом официальная причина до сих пор неизвестна. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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stuart_parsley

Производственник Самое главное Акинфея поглубже спрятать,пока не рассосется 12:48 Он тоже кололся, чтобы побольше км намотать за матч)))

12:59

Производственник

Самое главное Акинфея поглубже спрятать,пока не рассосется

12:48

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