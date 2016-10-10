УЕФА не определил дату заседания КЭДК по "делу Еременко"

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не готовы назвать дату заседания контрольного, этического и дисциплинарного комитета, на котором будет рассмотрено дело Романа Еременко.
"На данном этапе мы не располагаем никакой информацией", – сообщили в УЕФА в ответ на запрос "СЭ".
Напомним, что полузащитник сборной Финляндии и ЦСКА на месяц отстранен от участия в матчах за национальную команду и клуб. При этом официальная причина до сих пор неизвестна. (Александр БОБРОВ)
stuart_parsley
Производственник Самое главное Акинфея поглубже спрятать,пока не рассосется 12:48 Он тоже кололся, чтобы побольше км намотать за матч)))
12:59
Производственник
Самое главное Акинфея поглубже спрятать,пока не рассосется
12:48