УЕФА не комментирует "дело Еременко"

В Союзе европейских футбольных ассоциаций в ответ на запрос "СЭ" воздержались от каких-либо комментариев по поводу случившегося с полузащитником сборной Финляндии и ЦСКА Романом Еременко. Решением дисциплинарного комитета УЕФА вчера 29-летний хавбек был дисквалифицирован на 30 дней. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.
"На данном этапе у нас нет для вас никакой информации. Просим обратиться в национальную ассоциацию или клуб", – ответили в УЕФА. (Александр БОБРОВ)
Инквизитор 2013-9
Бред от сэ.
18:40
Армеец-сибиряк
они еще не придумали, за что наказывать будут,потому и не оглашают, не к добру....
18:04
Dimario
Бред какой-то. Дисквалификация наложена УЕФА, а отвечать "почему" должна национальная федерация или клуб.
17:57