17:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА не комментирует "дело Еременко"

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Роман ЕРЕМЕНКО и Леонид СЛУЦКИЙ."Дело Еременко": что может грозить игроку и ЦСКА?

В Союзе европейских футбольных ассоциаций в ответ на запрос "СЭ" воздержались от каких-либо комментариев по поводу случившегося с полузащитником сборной Финляндии и ЦСКА Романом Еременко. Решением дисциплинарного комитета УЕФА вчера 29-летний хавбек был дисквалифицирован на 30 дней. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

"На данном этапе у нас нет для вас никакой информации. Просим обратиться в национальную ассоциацию или клуб", – ответили в УЕФА. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Инквизитор 2013-9

Бред от сэ.

18:40

Армеец-сибиряк

они еще не придумали, за что наказывать будут,потому и не оглашают, не к добру....

18:04

Dimario

Бред какой-то. Дисквалификация наложена УЕФА, а отвечать "почему" должна национальная федерация или клуб.

17:57

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