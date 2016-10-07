УЕФА не комментирует "дело Еременко"

В Союзе европейских футбольных ассоциаций в ответ на запрос "СЭ" воздержались от каких-либо комментариев по поводу случившегося с полузащитником сборной Финляндии и ЦСКА Романом Еременко. Решением дисциплинарного комитета УЕФА вчера 29-летний хавбек был дисквалифицирован на 30 дней. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

"На данном этапе у нас нет для вас никакой информации. Просим обратиться в национальную ассоциацию или клуб", – ответили в УЕФА. (Александр БОБРОВ)