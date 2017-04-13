УЕФА не имеет претензий к финансовому состоянию "Ростова"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что УЕФА в плане финансового fair play не имеет к "Ростову" серьезных претензий относительно финансового состояния. Клуб на выступлении в еврокубках сезона-2016/17 заработал 18,2 миллиона евро. По словам Гуськова, часть денег, заработанная за счет выступления в еврокубках, была направлена на премиальные игрокам, но в основном данные средства были израсходованы на погашение долгов.

- Оставшиеся 2 миллиона мы получили буквально 10 дней назад. УЕФА держал эту сумму до подписания акта, касающегося проверки "Ростова" на соответствие правилам финансового fair play, - цитирует ТАСС Гуськова. - Акт был в результате подписан, никаких серьезных претензий к клубу не оказалось, и нам была выплачена эта оставшаяся часть. Если были бы штрафные санкции, то она бы не дошла до клуба.

Мы очень правильно сделали, что первые суммы, которые поступили нам за счет выступления в Лиге чемпионов, направили на погашение долгов по фонду оплаты труда, потому что буквально через 10 дней пришла проверка УЕФА на соответствие правилам финансового fair play. И они были крайне удивлены тем, что львиную долю данных средств мы потратили на оплату налогов, а не на какие-то непонятные цели. Это сыграло свою роль.

За счет этих бонусов была погашена половина кредиторской задолженности.