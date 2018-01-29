УЕФА готовит сюжеты о Луизе Адриану и Зобнине

"Спартак" 29 января провел одну тренировку на сборе в Марбелье, а не две, как это было на прошлой неделе, сообщает пресс-служба клуба. В понедельник красно-белые провели занятие, которое было направлено на скоростно-силовую выносливость.

В этот день расположение действующих чемпионов России посетила съемочная группа УЕФА. Она готовит сюжет о Луизе Адриану и Романе Зобнине.

Ближайший матч "Спартак" проведет 31 января. Соперником команды Массимо Карреры станет софийский ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.