УЕФА: Еременко дисквалифицирован, но его можно заявить

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ответ на запрос "СЭ" подтвердил, что полузащитник Роман Еременко может быть заявлен за новую команду, несмотря на продолжающуюся дисквалификацию.

– Игрок дисквалифицирован до 5 октября 2018 года (смотрите решение Спортивного арбитражного суда от июля 2017 года), но может быть зарегистрирован при условии соблюдения соответствующих регламентов и сроков, – сообщил представитель УЕФА.

Как известно, Еременко с 6 октября 2016 года не может участвовать в футбольных турнирах. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА 17 ноября 2016 года отстранил его на два года от занятий любой деятельностью, связанной с футболом. Однако апелляционный комитет УЕФА затем изменил формулировку на "дисквалифицирован на два года". Потому что выражения "участие в любой деятельности, связанной с футболом" нет в соответствующих антидопинговых регламентах. Этот же вердикт о дисквалификации на два года утвердил Спортивный арбитражный суд, о чем он объявил 21 июля 2017-го.

Еременко, который, по данным наших финских коллег, уже заключил контракт со "Спартаком", может быть включен в заявку на чемпионат России до конца августа. Зарегистрированного должным образом футболиста затем до 3 сентября включительно можно заявить в еврокубки. И после окончания дисквалификации хавбек сможет выходить на поле как в матчах российской премьер-лиги, так и того еврокубкового турнира, в который в итоге попадут красно-белые.