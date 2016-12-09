УЕФА: "дело Еременко" не станет поводом для ужесточения допинг-контроля российских клубов

Дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко за нарушение антидопинговых правил не повлечет за собой особого внимания со стороны УЕФА к российским клубам в вопросах допинг-контроля. Об этом сообщил директор по правовым вопросам УЕФА Аласдер Белл. По его словам, апелляция футболиста будет рассмотрена достаточно скоро.

- УЕФА не видит оснований для дополнительного внимания к российским клубам после "дела Еременко", - цитирует Белла пресс-служба УЕФА. - Ответ на апелляцию будет скоро. Скорее всего, это не произойдет до конца этого года, но это должно произойти в начале следующего.

29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября за то, что в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина. Вчера он принял решение подать апелляцию на решение УЕФА. Ранее уже сообщалось, что окончательное решение, скорее всего, ожидается до конца января.