"Удинезе" может перехватить у "Спартака" Вериссимо

"Удинезе" может перехватить у "Спартака" защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, утверждает Tuttomercatoweb. Отмечается, что итальянский клуб давно следил за 22-летним игроком. Однако красно-белые все же лидируют в борьбе за футболиста, так как в России ему предлагают большую зарплату.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов предложить за Вериссимо около 8 миллионов евро. По данным бразильских СМИ, руководство "Сантоса" эта сумма полностью устраивает.
Отметим, что контракт защитника с нынешним клубом рассчитан до июня 2022 года. Клубу принадлежат 80 процентов прав на игрока, еще по 10 процентов распределены между компаниями MGS и Aicsports.
В 2017 году Вериссимо провел 59 матчей и забил 1 гол.
Проба положительна
Нафига ему этот отстойный чемп!! Единицы потом становятся футболистами уровня топ-5 чемпов! Пусть в Италию едет...может футболистом станет..
13:15
баламошка
serzheo Какой такой Удинезе, мы не знаем никаких Удинезе, мы знаем Великий Спартак, с которым никто не сравнится.///////////////Сыроежка дело говорит!)
12:51
serzheo
Какой такой Удинезе, мы не знаем никаких Удинезе, мы знаем Великий Спартак, с которым никто не сравнится. Главное запустить манагеров на южный континент, в крайнем случае кого-нить другого привезут.
12:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
У Удинезе и денег-то таких нет.
12:24
баламошка
Смяшные потуги Удины. Он с децтва за Спартак.
12:10
Бармалей3000
Удинезе мало что может бабки решают многое
11:39