"Удинезе" может перехватить у "Спартака" Вериссимо

"Удинезе" может перехватить у "Спартака" защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, утверждает Tuttomercatoweb. Отмечается, что итальянский клуб давно следил за 22-летним игроком. Однако красно-белые все же лидируют в борьбе за футболиста, так как в России ему предлагают большую зарплату.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов предложить за Вериссимо около 8 миллионов евро. По данным бразильских СМИ, руководство "Сантоса" эта сумма полностью устраивает.

Отметим, что контракт защитника с нынешним клубом рассчитан до июня 2022 года. Клубу принадлежат 80 процентов прав на игрока, еще по 10 процентов распределены между компаниями MGS и Aicsports.

В 2017 году Вериссимо провел 59 матчей и забил 1 гол.