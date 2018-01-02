11:21 | Футбол — РФПЛ

"Удинезе" может перехватить у "Спартака" Вериссимо

Лукас ВЕРИССИМО. Фото AFP
Лукас ВЕРИССИМО. Фото AFP
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Лукас ВЕРИССИМО: из &quot;Сантоса&quot; – в &quot;Спартак&quot;?В "Спартак" перейдет еще один бразилец? Пять главных трансферных слухов дня

"Удинезе" может перехватить у "Спартака" защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, утверждает Tuttomercatoweb. Отмечается, что итальянский клуб давно следил за 22-летним игроком. Однако красно-белые все же лидируют в борьбе за футболиста, так как в России ему предлагают большую зарплату.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов предложить за Вериссимо около 8 миллионов евро. По данным бразильских СМИ, руководство "Сантоса" эта сумма полностью устраивает.

Отметим, что контракт защитника с нынешним клубом рассчитан до июня 2022 года. Клубу принадлежат 80 процентов прав на игрока, еще по 10 процентов распределены между компаниями MGS и Aicsports.

В 2017 году Вериссимо провел 59 матчей и забил 1 гол.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Проба положительна

Нафига ему этот отстойный чемп!! Единицы потом становятся футболистами уровня топ-5 чемпов! Пусть в Италию едет...может футболистом станет..

13:15

баламошка

serzheo Какой такой Удинезе, мы не знаем никаких Удинезе, мы знаем Великий Спартак, с которым никто не сравнится.///////////////Сыроежка дело говорит!)

12:51

serzheo

Какой такой Удинезе, мы не знаем никаких Удинезе, мы знаем Великий Спартак, с которым никто не сравнится. Главное запустить манагеров на южный континент, в крайнем случае кого-нить другого привезут.

12:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

У Удинезе и денег-то таких нет.

12:24

баламошка

Смяшные потуги Удины. Он с децтва за Спартак.

12:10

Бармалей3000

Удинезе мало что может бабки решают многое

11:39