11:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Удаление Каряки рассмотрит КДК

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На заседании КДК РФС, которое состоится в среду в Доме футбола, будет рассмотрено удаление тренера "Амкара" Андрея Каряки. Также комитет может наказать наставника "Крыльев Советов" Вадима Скрипченко.

– КДК РФС рассмотрит удаление из технической зоны тренера "Амкара" Андрея Каряки, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко во время матча с "Краснодаром" выходил за пределы технической зоны.

Матч "Арсенал" - "Анжи". На поле появились посторонние лица – болельщики тульской команды. Поклонники махачкалинцев использовали и бросали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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