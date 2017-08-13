20:37 | Футбол — РФПЛ

Уциев удален в матче с "Зенитом", получив одну из карточек за неспортивное поведение

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Защитник "Ахмата" Ризван Уциев получил две желтые карточки в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" и был удален. Первую карточку он получил на 27-й минуте за споры с Доменико Кришито и Себастьяном Дриусси, вторую - за грубый фол на итальянце через две минуты.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Obl2007

Для этого фурсетку и брали )))

21:39

svs

Они привыкли что в их эмирате законы России не действуют и можно делать все что хотят. Здесь вам не ИГ.

21:25

Алекс Ферги

Если бы нормально судили, он бы в каждой игре красную отгребал

21:01

serzheo

Скажите спасибо что группы Ленинград нет в комментаторской.

20:56

баламошка

Срасрасиня и Фурсенко хряпнули у арбитра.

20:53

vaysman

можно было бы и не ездить в питер

20:47

merniloskut

Кри...шит...о - провокатор!(((

20:46

foreverCSKAforever

Правильно. Дальше тянуть было опасно для Зенита.

20:45

LemieuxMario

первый пошел)))

20:43

LemieuxMario

началось)))

20:42