Уциев удален в матче с "Зенитом", получив одну из карточек за неспортивное поведение

Защитник "Ахмата" Ризван Уциев получил две желтые карточки в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" и был удален. Первую карточку он получил на 27-й минуте за споры с Доменико Кришито и Себастьяном Дриусси, вторую - за грубый фол на итальянце через две минуты.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"