Уциев удален в матче с "Зенитом", получив одну из карточек за неспортивное поведение

Защитник "Ахмата" Ризван Уциев получил две желтые карточки в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" и был удален. Первую карточку он получил на 27-й минуте за споры с Доменико Кришито и Себастьяном Дриусси, вторую - за грубый фол на итальянце через две минуты.
Obl2007
Для этого фурсетку и брали )))
21:39
svs
Они привыкли что в их эмирате законы России не действуют и можно делать все что хотят. Здесь вам не ИГ.
21:25
Алекс Ферги
Если бы нормально судили, он бы в каждой игре красную отгребал
21:01
serzheo
Скажите спасибо что группы Ленинград нет в комментаторской.
20:56
баламошка
Срасрасиня и Фурсенко хряпнули у арбитра.
20:53
vaysman
можно было бы и не ездить в питер
20:47
merniloskut
Кри...шит...о - провокатор!(((
20:46
foreverCSKAforever
Правильно. Дальше тянуть было опасно для Зенита.
20:45
LemieuxMario
первый пошел)))
20:43
LemieuxMario
началось)))
20:42