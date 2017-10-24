Учитель спродюсирует фильм о Стрельцове, картина выйдет в прокат в 2019 году

Режиссер и продюсер Алексей Учитель заявил, что в 2019 году в прокат выйдет фильм о бывшем нападающем "Торпедо" и сборной СССР Эдуарде Стрельцове. По его словам, в картине будет рассказано о судьбе форварда, который в 20-летнем возрасте был обвинен в изнасиловании и приговорен к тюремному сроку. Он был освобожден спустя 5 лет.

- Сейчас идет доработка сценария, - цитирует ТАСС Учителя. - Этот фильм готовится не к чемпионату мира по футболу, летом мы будем его только снимать. Планируется большой, масштабный проект, рассказывающий о драматичной и непростой истории этого футболиста. В прокат он выйдет в 2019 году.

Учитель выступит в качестве продюсера, а режиссером картины станет его сын Илья.

Он (сын Учителя. - Прим. "СЭ") помешан на футболе, сам играет в него, знает и понимает предмет.

Это (выбор актера на главную роль. - Прим. "СЭ") главная проблема. И дело не только в сходстве. Чем он мне интересен? Он обогнал свое время, был, в хорошем смысле, настолько внутренне свободен, что это проявлялось и в футболе.

Напомним, Стрельцов - олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР. Вместе с "Торпедо" он по разу выиграл чемпионат и Кубок СССР. В 1955 году он стал лучшим бомбардиром национального первенства.