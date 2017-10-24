Учитель спродюсирует фильм о Стрельцове, картина выйдет в прокат в 2019 году

Режиссер и продюсер Алексей Учитель заявил, что в 2019 году в прокат выйдет фильм о бывшем нападающем "Торпедо" и сборной СССР Эдуарде Стрельцове. По его словам, в картине будет рассказано о судьбе форварда, который в 20-летнем возрасте был обвинен в изнасиловании и приговорен к тюремному сроку. Он был освобожден спустя 5 лет.
- Сейчас идет доработка сценария, - цитирует ТАСС Учителя. - Этот фильм готовится не к чемпионату мира по футболу, летом мы будем его только снимать. Планируется большой, масштабный проект, рассказывающий о драматичной и непростой истории этого футболиста. В прокат он выйдет в 2019 году.
Учитель выступит в качестве продюсера, а режиссером картины станет его сын Илья.
Он (сын Учителя. - Прим. "СЭ") помешан на футболе, сам играет в него, знает и понимает предмет.
Это (выбор актера на главную роль. - Прим. "СЭ") главная проблема. И дело не только в сходстве. Чем он мне интересен? Он обогнал свое время, был, в хорошем смысле, настолько внутренне свободен, что это проявлялось и в футболе.
Напомним, Стрельцов - олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР. Вместе с "Торпедо" он по разу выиграл чемпионат и Кубок СССР. В 1955 году он стал лучшим бомбардиром национального первенства.
Излучение Гаврилова-Черенкова
Без жареных фактов Учитель - простой серый ученик
17:37
Слоня
Наоборот, нужно внимание Поклонской к этой картине. Если бы не Поклонская про "Матильду" хрен кто бы узнал, она его тупо рекламировала за долю малую.
17:34
ЗЗ+
Потому что в случае со Стрельцовым есть загадка, что "если бы не...", он был стал вторым Пеле. А про Иванова и Блохина известно кем они стали. Загадки нет. "Сломанной судьбы" нет. Традиционно же главными романтическими героями становятся безвременно ушедшие.
17:29
Жорик Вартанов
вы меня простите, но почему не про Валентина Иванова? Блохина, про 20 других нападающих которые забили больше голов чем Стрельцов, почему идолом стал человек который совершил преступление??? я ничего не имею против Эдуарда Стрельцова, и более того я не уверен что он совершал преступление, но историю уже не переписать
17:23
Москвич1985
хорошая идея. Только хотелось бы, чтобы фильм был спортивный, а ни клубничка 18+.
17:07
Millwall82
Кхм в главной роли опять Козловский???? Тогда такой же шлак как и "Легенда" выйдет.
16:57
МаратХ
Нужное дело, про Стрельцова фильм снять. Главное, чтоб Поклонская на Стрельцова не мироточила как на Колю Романова
16:54