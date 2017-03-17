10:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Участие Павлюченко в матче "Урал" - "Рубин" находится под вопросом

0
0
0
0

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко, пропустивший старт весенней части сезона из-за травмы, может также пропустить игру 20-го тура чемпионата России против "Рубина". Матч в Екатеринбурге пройдет 18 марта и начнется в 14.00 по московскому времени.

– Павлюченко получил травму еще на сборах, после чего долгое время тренировался индивидуально и подходил плавно к матчам, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы "Урала". – Планировали, что он будет в составе команды на матч с "Рубином", его подготовку не форсировали. Но когда форвард стал тренироваться в общей группе, то почувствовал определенный дискомфорт и, судя по всему, с "Рубином" сыграть не сможет. Однозначного решения пока не принято.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4103232

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...