Участие Наваса в матче "Рубин" - ЦСКА под вопросом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что еще не решил, сыграет ли защитник Сесара Наваса в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Игрок обороны в последний раз выходил на поле в составе Казанцев 21 октября в матче 14-го тура национального первенства против "Динамо" (0:0).

- Возвращение Наваса - очень положительный момент. Но нужно понимать, что он не играл месяц. Посмотрим на его состояние и примем решение, - сказал Бердыев.

- Возвращение Пилявского сейчас к месту?

- Его возвращение предвидится только по истечении срока аренды, а пока он нам не нужен.

- Как вы будете играть в атаке? Рассчитываете на позиционное нападение или на контратаки?

- В целом работаем и над тем и над другим. Ребята понимают, как нужно атаковать. Все остальное - вопрос времени. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, матч "Рубин" - ЦСКА состоится 26 ноября. Начало игры - 14.00 по московскому времени."СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.