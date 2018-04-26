Участие Кирилла Комбарова в матче с "Анжи" под вопросом

Как сообщили в пресс-службе тульского "Арсенала", 31-летний защитник Кирилл Комбаров может пропустить встречу 28-го тура РФПЛ с "Анжи", запланированную на субботу, 28 апреля. Футболист получил повреждение голеностопа в игре 27-го тура с "Зенитом" (3:3), и пока занимается индивидуально.

Напомним, что на матч с махачкалинцами у туляков дисквалифицированы двое – хавбек Игорь Горбатенко, который против питерцев получил красную карточку, и его коллега по амплуа Михаил Александров, заработавший в том матче четвертую желтую карточку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)