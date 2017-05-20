 Участие Игнашевича и братьев Березуцких в игре с "Анжи" под вопросом. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Участие Игнашевича и братьев Березуцких в игре с "Анжи" под вопросом

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Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие могут пропустить матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи", утверждает "Р-Спорт". Отмечается, что у всех – травмы и повреждения различной степени тяжести. Решение об участии в матче Березуцких будет принято в день игры.

Ранее сообщалось, что в матче прошлого тура против "Рубина" (2:0) у армейцев травмы получили защитники Мариу Фернандес и Виктор Васин, а также полузащитник Бибрас Натхо. Кроме того, игру последнего тура из-за рецидива травмы бедра может пропустить Алан Дзагоев.

Добавим, что Васин, Мариу Фернандес и Дзагоев включены в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Матч ЦСКА – "Анжи" состоится 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170520/1120711901.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

А зачем им выходить,если исход этого матча,как и нескольких последних матчей с участием ЦСКА,был ясен до игры?

18:53