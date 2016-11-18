Участие Бодула в игре со "Спартаком" под вопросом

"Амкар" провел последнюю домашнюю тренировку перед гостевым матчем 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком", информирует официальный сайт пермяков. Занятие прошло при температуре -12 градусов и продлилось около часа. По словам старшего тренера "Амкара" Андрея Каряки, благодаря повышению температуры воздуха, тренировка прошла более плодотворно.

Ряд игроков команды по-прежнему испытывают недомогание из-за простудных заболеваний. В частности, нападающий Дарко Бодул сегодня ограничился занятиями в тренажерном зале. Сможет ли футболист принять участие в предстоящем матче, будет понятно ближе к воскресной игре.