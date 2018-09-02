У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок

"Спартак" сообщил, что у защитника команды Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование. Если диагноз подтвердится, Жиго может пропустить больше полугода.

Игрок получил повреждение в результе борьбы с нападающим Артемом Дзюбой в матче шестого тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (0:0).

Жиго получил травму в борьбе с Дзюбой. Виноват ли зенитовец? //

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