21:30 | Футбол — РПЛ

У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок


"Спартак" сообщил, что у защитника команды Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование. Если диагноз подтвердится, Жиго может пропустить больше полугода.

Игрок получил повреждение в результе борьбы с нападающим Артемом Дзюбой в матче шестого тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (0:0).

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https://spartak.com/news/2018-09-02-kak_v_2014_godu/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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