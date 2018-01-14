У Жамалетдинова диагностирована травма связок правого голеностопа

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов на первом сборе команды в Кампоаморе будет заниматься по индивидуальной программе, сообщает официальный Твиттер клуба. Отмечается, что у форварда была диагностирована травма связок правого голеностопного сустава.
Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сказал, что Жамалетдинов выбыл из строя на долгий срок.
Напомним, нападающий в этом сезоне принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 2 мяча.
У нападающего Тимура Жамалетдинова была диагностирована травма связок правого голеностопного сустава. На первом сборе наш форвард будет заниматься по индивидуальной программе. #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/ZfYOAdEayi– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 января 2018 г.