У Зе Луиша диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Зе Луиш выбыл из строя до зимней паузы в чемпионате России из-за травмы, которую 25-летний футболист получил во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде. У форварда диагностировано частичное повреждение мышц задней поверхности бедра.

Напомним, что до перерыва "Спартаку" предстоит провести четыре матча – с "Амкаром" (20 ноября дома), "Тереком" (26 ноября в гостях), "Крыльями Советов" (1 декабря в гостях) и "Рубином" (5 декабря дома). В этом сезоне форвард забил в матчах РФПЛ 5 мячей в 12 встречах.