17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Зе Луиша диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

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"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Зе Луиш выбыл из строя до зимней паузы в чемпионате России из-за травмы, которую 25-летний футболист получил во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде. У форварда диагностировано частичное повреждение мышц задней поверхности бедра.

Напомним, что до перерыва "Спартаку" предстоит провести четыре матча – с "Амкаром" (20 ноября дома), "Тереком" (26 ноября в гостях), "Крыльями Советов" (1 декабря в гостях) и "Рубином" (5 декабря дома). В этом сезоне форвард забил в матчах РФПЛ 5 мячей в 12 встречах.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/96773/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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А380726

Нафига вам форварды? Вы же уже почти чемпионы. Комбаров с Глушаком пойдут забивать, не получится, Темка перекрестится, облобызает перекладину и пойдет помогать в нападении

19:45

infeneon

а больше форвардов и нет, Давыдов будет играть

19:12

serenky25

Твою же маму...Ну как же так.

17:23

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