У Зе Луиша диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Зе Луиш выбыл из строя до зимней паузы в чемпионате России из-за травмы, которую 25-летний футболист получил во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде. У форварда диагностировано частичное повреждение мышц задней поверхности бедра.
Напомним, что до перерыва "Спартаку" предстоит провести четыре матча – с "Амкаром" (20 ноября дома), "Тереком" (26 ноября в гостях), "Крыльями Советов" (1 декабря в гостях) и "Рубином" (5 декабря дома). В этом сезоне форвард забил в матчах РФПЛ 5 мячей в 12 встречах.
А380726
Нафига вам форварды? Вы же уже почти чемпионы. Комбаров с Глушаком пойдут забивать, не получится, Темка перекрестится, облобызает перекладину и пойдет помогать в нападении
19:45
infeneon
а больше форвардов и нет, Давыдов будет играть
19:12
serenky25
Твою же маму...Ну как же так.
17:23