Защитник "Ростова" Мацей Вилюш получил травму колена в матче против "Спартака" в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер". 30-летнего польского футболиста на 87-й минуте увезли с поля на электрокаре.

В результате медобследования у Вилюша диагностирован разрыв крестообразных связок. В ближайшее время игрок будет прооперирован. Восстановление составит от четырех до шести месяцев.

Собщается, что клуб окажет всю возможную помощь и поддержку футболисту.

- Уважаемые болельщики! Вы также можете поддержать Мацея, записав на видео слова поддержки. Присылайте свои обращения в личные сообщения официальной группы. Руководство, тренеский штаб, а также футболисты желают нашему защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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