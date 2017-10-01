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16:29 | Футбол — РФПЛ

У Вернблума глубокая рваная рана

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, полузащитника Понтус Вернблум получил глубокую рваную рану в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). О сроках восстановления шведа пока не известно. Полузащитнику еще предстоит пройти углубленное медобследование. Шведский хавбек получил повреждение на 75-й минуте в стыке с Иваном Обляковым. Медицинский штаб армейцев унес игрока на носилках. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Вернблум в текущем сезоне провел все 12 матчей в чемпионате России, причем в 11 из них появился в стартовом составе.

 Вернблуму оказывают помощь в машине pic.twitter.com/qDYLMVUZPb

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andrey_RB

Понты Понтуса слегка поблекли.

16:43

Russellmoto

Этот парень всех рубит..на красную постоянно играет..

16:36

Obl2007

Боженька наказал негодяя !!!)))

16:35

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

самая глубокая рана у него в голове....

16:34