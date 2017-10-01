У Вернблума глубокая рваная рана

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, полузащитника Понтус Вернблум получил глубокую рваную рану в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). О сроках восстановления шведа пока не известно. Полузащитнику еще предстоит пройти углубленное медобследование. Шведский хавбек получил повреждение на 75-й минуте в стыке с Иваном Обляковым. Медицинский штаб армейцев унес игрока на носилках. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Вернблум в текущем сезоне провел все 12 матчей в чемпионате России, причем в 11 из них появился в стартовом составе.

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"