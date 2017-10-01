У Вернблума глубокая рваная рана

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, полузащитника Понтус Вернблум получил глубокую рваную рану в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). О сроках восстановления шведа пока не известно. Полузащитнику еще предстоит пройти углубленное медобследование. Шведский хавбек получил повреждение на 75-й минуте в стыке с Иваном Обляковым. Медицинский штаб армейцев унес игрока на носилках. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Вернблум в текущем сезоне провел все 12 матчей в чемпионате России, причем в 11 из них появился в стартовом составе.
Травма у игрока @pfc_cska - Понтус Вернблум @wernbloom (ЗДОРОВЬЯ)#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЦСКАУфа 0:0 pic.twitter.com/U84N6bydpm– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
Вернблума уносят к скорой pic.twitter.com/uTsWNqDulS– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 октября 2017 г.
Вернблуму оказывают помощь в машине pic.twitter.com/qDYLMVUZPb
– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 октября 2017 г.
Andrey_RB
Понты Понтуса слегка поблекли.
16:43
Russellmoto
Этот парень всех рубит..на красную постоянно играет..
16:36
Obl2007
Боженька наказал негодяя !!!)))
16:35
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
самая глубокая рана у него в голове....
16:34