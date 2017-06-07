21:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У тульского "Арсенала" появился новый фарм-клуб

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"Химик" из Новомосковска стал фарм-клубом тульского "Арсенала", информирует официальный сайт "канониров". "Арсенал-2" при этом будет ликвидирован. Отмечается, что на него уходило 50-55 миллионов рублей, а результат был неудовлетворительным.

"Химик", в последние годы выступавший на любительском уровне, со следующего сезона будет выступать во втором дивизионе чемпионата России.

Напомним, что "Арсенал" по итогам сезона сохранил место в премьер-лиге после стыковых матчей с "Енисеем".

 

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/u-pfk-arsenal-poyavilsya-farm-klub/

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