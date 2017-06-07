У тульского "Арсенала" появился новый фарм-клуб

"Химик" из Новомосковска стал фарм-клубом тульского "Арсенала", информирует официальный сайт "канониров". "Арсенал-2" при этом будет ликвидирован. Отмечается, что на него уходило 50-55 миллионов рублей, а результат был неудовлетворительным.

"Химик", в последние годы выступавший на любительском уровне, со следующего сезона будет выступать во втором дивизионе чемпионата России.

Напомним, что "Арсенал" по итогам сезона сохранил место в премьер-лиге после стыковых матчей с "Енисеем".