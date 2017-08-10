16:04 | Футбол — РФПЛ

У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена

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"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил разрыв передней крестообразной связки колена у полузащитника команды Артема Тимофеева. Игроку требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее.

В первом тайме матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Арсенал" (2:0) футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

У Тимофеева – травма передней крестообразной связки колена //
Массимо Каррера: "Тимофеева "Спартак" потерял надолго"//
Михаил Вартапетов: "Скорее всего, у Тимофеева повреждена передняя крестообразная связка"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-08-10-u_timofeyeva_razryv_krestoobraznoy_svyazki_kolena/

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