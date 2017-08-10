У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена

"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил разрыв передней крестообразной связки колена у полузащитника команды Артема Тимофеева. Игроку требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее.

В первом тайме матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Арсенал" (2:0) футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

Обследование подтвердило: у Артёма Тимофеева разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. https://t.co/AcoKGupXEl pic.twitter.com/GUP6XhX60n – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 августа 2017 г.

У Тимофеева – травма передней крестообразной связки колена //

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