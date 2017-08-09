У Тимофеева, возможно, повреждение крестообразных связок

У полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева подозрение на повреждение крестообразных связок. Об этом в своем Твиттере сообщил директор школы "Чертаново" Николай Ларин.
Напомним, что футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.
Травма Тимофеева. Фото //
Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"
Звонил. Предварительно(почти точно) кресты. Это трагедия. Надо поддержать ! https://t.co/0PVgc2I0Pf– Nikolay Larin ⚽️ (@nikPIKElarin) 9 августа 2017 г.