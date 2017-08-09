21:55 | Футбол — РФПЛ

У Тимофеева, возможно, повреждение крестообразных связок


У полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева подозрение на повреждение крестообразных связок. Об этом в своем Твиттере сообщил директор школы "Чертаново" Николай Ларин.

Напомним, что футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

Травма Тимофеева. Фото //
Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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